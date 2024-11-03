В Крыму упала российская ракета: разрушен дом

Как отмечается, россияне запустили ракету из Симферопольского района Крыма около 12:55. В это время в южных областях Украины была объявлена воздушная тревога.

"Крымский ветер" сообщает, что запущенная российская ракета упала в селе Скворцово Симферопольского района.

"Разрушен дом на ул. Терешковой. Район оцеплен полицией и ФСБ. Других подробностей пока нет", - говорится в сообщении.

скриншот deepstatemap.live