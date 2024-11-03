UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Криму впала російська ракета: зруйновано будинок

Ілюстративне фото: у Криму впала російська ракета (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська ракета у неділю, 3 листопада, впала не території окупованого Криму. Вона влучила у будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Як зазначається, росіяни запустили ракету з Сімферопольського району Криму близько 12:55. У цей час в південних областях України була оголошена повітряна тривога.

"Кримський вітер" повідомляє, що запущена російська ракета впала у селі Скворцове Сімферопольського району.

"Зруйновано будинок на вул. Терешкової. Район оточений поліцією та ФСБ. Інших подробиць наразі немає", - йдеться у повідомленні.

скриншот deepstatemap.live

 

Нагадаємо, росіяни нарахували, що з квітня 2023 по квітень 2024 року на Бєлгородську область "упали" щонайменше 38 авіаційних бомб.

Подібні випадки також фіксували на окупованих територіях України. Так, росіяни випадково скинули авіабомбу на село на лівобережжі Херсонської області. Ця територія знаходиться під контролем армії РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниРакети