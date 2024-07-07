В Крыму взорвалась газовая магистраль, пожар видно за десятки километров

По словам так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова, авария на газопроводе в Алуште носит технический характер. Версию о диверсию "власти" исключают.

В свою очередь глава города сообщил, что 7 июля возможно отключения газа из-за пожара. При этом некоторые российские Telegram каналы пишут, что часть жителей Алушты уже остались без газа.

Известно, что на месте происшествия работают спасатели и лесники. О детальных причинах ЧП и возможных пострадавших информации пока нет.

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В это время стало известно, что газоснабжение в Алуште и нескольких населенных пунктах городского округа остановлено из-за повреждения магистрального газопровода.