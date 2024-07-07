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В Крыму взорвалась газовая магистраль, пожар видно за десятки километров

Фото: взрыв в Крыму (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Под Алуштой, во временно оккупированном Крыму, после взрыва горит газораспределительный узел. Часть жителей города уже отключили от газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова, авария на газопроводе в Алуште носит технический характер. Версию о диверсию "власти" исключают.

В свою очередь глава города сообщил, что 7 июля возможно отключения газа из-за пожара. При этом некоторые российские Telegram каналы пишут, что часть жителей Алушты уже остались без газа.

Известно, что на месте происшествия работают спасатели и лесники. О детальных причинах ЧП и возможных пострадавших информации пока нет.

Обновлено в 00:45

В это время стало известно, что газоснабжение в Алуште и нескольких населенных пунктах городского округа остановлено из-за повреждения магистрального газопровода.

 

Напомним, что по мнению командующего ВМС ВСУ Алексея Неежпапы, Украине нужны подводные лодки. Это в свою очередь позволит распространить деятельность украинского флота на всю акваторию Черного моря.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российская атака дронами на юг Украины заставила Румынию поднять в небо свои истребители F-16.

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