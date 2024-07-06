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Российская атака дронами на юг Украины заставила Румынию поднять в небо истребители F-16

Суббота 06 июля 2024 23:01
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Российская атака дронами на юг Украины заставила Румынию поднять в небо истребители F-16 Фото: истребитель F-16 (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 6 июля, Румыния подняла в небо свои истребители F-16 из-за атаки беспилотников России на объекты на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства обороны Румынии.

Это произошло после того, когда утром зафиксировали российские дроны, которые направлялись в сторону территории Украины, расположенной вблизи румынской границы.

В ведомстве отметили, что по тревоге были подняты силы Службы воздушной полиции. Также для мониторинга воздушной обстановки в воздух поднялись два самолета F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы Борча.

"Вслед за сообщением о тревоге, переданным властями, около 7.30 утра Министерство национальной обороны издало приказ о проведении поисковых работ в районе между населенными пунктами Вультурул, Махмудия и Малюк в случае наличия упавших предметов на территории страны", - говорится в сообщении.

Однако, как отметили в министерстве, отправленные на место команды не выявили ничего подозрительного.

"Обыски будут продолжаться в течение дня", - добавили в оборонном ведомстве Румынии.

Напомним, что за день, 6 июля, противовоздушной обороной Юга Украины было уничтожено 8 вражеских БПЛА.

Раньше РБК-Украина сообщало, что украинские аэроразведчики морской пехоты обнаружили и обезвредили позиции россиян. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram канале Сил обороны юга Украины.

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