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В украинском флоте должны быть подводные лодки, - командующий ВМС

Украина, Суббота 06 июля 2024 22:16
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В украинском флоте должны быть подводные лодки, - командующий ВМС Фото: командующий ВМС ВСУ вицеадмирал Алексей Неежпапа (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украине нужны подводные лодки, ведь наличие такого класса судов в составе украинского флота позволит распространить его деятельность на всю акваторию Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего ВМС ВСУ вицеадмирала Алексея Неежпапы.

По данным Неижпапы, в командовании Военно-морских сил ВСУ считают, что украинский флот в Черном море должен пополниться подводными лодками.

"Мы думаем об этом, она необходима для нас - подводная лодка. Мы не берем во внимание большие подводные лодки, для Черного моря они не нужны, но подводные лодки должны быть в составе Военно-морских сил", - отметил командующий ВМС.

По его словам, наличие такого класса судов в составе украинского флота позволит распространить его деятельность на всю акваторию Черного моря.

"Остановиться только возле Одессы - это значит не иметь ничего. Мы должны смотреть дальше, мы должны быть в Черном море и использовать Черное море вдоль всей плоскости", - подчеркнул Неижпапа.

Россияне теряют флот

Напомним, что Россия уже теряет военно-морской центр в Крыму. Между тем спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что треть черноморского флота РФ уже выведена из строя.

Кроме того, незадолго до этого британская разведка сообщала, что после серии значительных потерь у российских кораблей в Черном море были назначены новые командующие Черноморским флотом и главком ВМФ РФ.

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