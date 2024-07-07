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У Криму вибухнула газова магістраль, пожежу видно за десятки кілометрів

Фото: вибух у Криму (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Під Алуштою, що у тимчасово окупованому Криму, після вибуху горить газорозподільний вузол. Частину мешканців міста вже відключили від газу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

За словами так званого "голови" Криму Сергія Аксьонова, аварія на газопроводі в Алушті має технічний характер. Версію про диверсію "влада" виключає.

У свою чергу голова міста повідомив, що 7 липня можливе відключення газу через пожежу. При цьому, деякі російські Telegram канали пишуть, що частина жителів Алушти вже залишилися без газу.

Відомо, що на місці події працюють рятувальники та лісники. Про детальні причини НП та можливих постраждалих інформації поки що немає.

 

Нагадаємо, що на думку командувача ВМС ЗСУ Олексія Неєжпапи, Україні потрібні підводні човни. Це, у свою чергу, дозволить поширити діяльність українського флоту на всю акваторію Чорного моря.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російська атака дронами на південь України змусила Румунію підняти в небо свої винищувачі F-16.

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КримВибух