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В Крыму тревога, а в Керчи якобы работает российская ПВО

Фото: в оккупированной Керчи слышали взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

В оккупированном Крыму была объявлена воздушная тревога. После этого в Керчи слышали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и российские СМИ.

Сначала российские пропагандистские агентства сообщили о воздушной тревоге в оккупированном Крыму и перекрытии Крымского моста. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал, что российские войска выпустили дымовую завесу в бухте.

Позже в крымских Telegram-каналах начали сообщать о взрывах в оккупированной Керчи. Однако пропагандисты утверждают, что это работает противовоздушная оборона и якобы все цели сбиты. В то же время местные Telegram-каналы говорят о дыме в районе Крымского моста, и пока неизвестно, это дымовая завеса или нет.

Также по неподтвержденной информации из Telegram-каналов, в Керчи после взрывов дымит судостроительный завод "Залив" - одно из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. На нем с 2020 года строят авианосные корабли для ВМФ России.

В соцсетях также появилось видео, на котором зафиксировано якобы дым над заводом "Залив".

Обновлено 17:10.

Оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов подтвердил взрывы в Керчи. По его словам, там якобы работала ПВО, а сбитые ракеты упали на судостроительный завод.

В то же время местные Telegram-каналы говорят о прилете по ракетному катеру. По словам очевидцев, под ударом оказался малый ракетный катер проекта "Каракурт".

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов называл Крымский мост законной целью для ВСУ. Он добавлял, что Крымский мост - это лишний объект, который нужно разрушить.

Кроме того, в конце октября стало известно, что ВСУ нанесли удар по стратегическому объекту системы ПВО россиян на западном побережье Крыма.

Добавим, из-за украинских ударов по Крыму российское командование перебрасывает корабли Черноморского флота РФ из Севастополя в другие порты.

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