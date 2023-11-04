В Криму тривога, а в Керчі нібито працює російська ППО

Спочатку російські пропагандистські агентства повідомили про повітряну тривогу в окупованому Криму та перекриття Кримського мосту. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв також повідомляв, що російські війська випустили димову завісу в бухті.

Пізніше в кримських Telegram-каналах почали повідомляти про вибухи в окупованій Керчі. Однак пропагандисти стверджують, що це працює протиповітряна оборона і нібито всі цілі збито. Водночас місцеві Telegram-канали кажуть про дим в районі Кримського мосту, і наразі невідомо, це димова завіса чи ні.

Також за непідтвердженою інформацією з Telegram-каналів, в Керчі після вибухів димить суднобудівний завод "Залив" - одне з найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. На ньому з 2020 року будують авіаносні кораблі для ВМФ Росії.

У соцмережах також з'явилося відео, на якому зафіксовано нібито дим над заводом "Залив".

Оновлено 17:10.

Окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов підтвердив вибухи в Керчі. За його словами, там нібито працювала ППО, а збиті ракети впали на суднобудівних завод.

Водночас місцеві Telegram-канали кажуть про приліт по ракетному катеру. За словами очевидців, під ударом опинився малий ракетний катер проекту "Каракурт".