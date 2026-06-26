В Крыму и Севастополе оккупанты ввели режим чрезвычайной ситуации

Что известно о ситуации в Крыму

Как сообщало РБК-Украина, ночью 25 июня временно оккупированный Крым попал под массированную атаку дронов. "Громко" было в Симферопольском, Первомайском и Красноперекопском районах, а также в Севастополе, Евпатории и Ялте. Более того, на полуострове начались блекауты. На полуострове продолжается топливный кризис из-за атаки по нефтеобъектам.

Незадолго до этих ударов СБУ провела масштабную спецоперацию, в рамках которой была атакована инфраструктура военных аэродромов "Саки" и "Гвардейское".

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, операция Украины в Крыму четко просчитана. Он также подчеркнул, что если западные союзники примут необходимые решения по поставкам вооружения, Киев сможет склонить Россию к миру.