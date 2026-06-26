У Криму та Севастополі окупанти ввели режим надзвичайної ситуації

Що відомо про ситуацію в Криму

Як повідомляло РБК-Україна, вночі 25 червня тимчасово окупований Крим потрапив під масовану атаку дронів. "Гучно" було у Сімферопольському, Первомайському та Красноперекопському районах, а також у Севастополі, Євпаторії та Ялті. Ба більше, на півострові почалися блекаути. На півострові триває паливна криза черед атаки по нафтооб'єктах.

Незадовго до цих ударів СБУ здійснила масштабну спецоперацію, у межах якої була атакована інфраструктура військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське".

За словами українського лідера Володимира Зеленського, операція України в Криму чітко прорахована. Він також наголосив: якщо західні союзники ухвалять необхідні рішення щодо постачання озброєння, Київ зможе схилити Росію до миру.