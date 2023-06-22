Логистический ад. Как удар по Чонгарскому мосту усложнит жизнь оккупантов в Крыму и на юге

Утром 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту между Крымом и материковой частью. Оккупанты говорят об украинской атаке, но официально Киев пока не подтверждает причастность.

О последствиях удара и как это может повлиять на ситуацию на фронте, - в материале РБК-Украина.

Прилеты по мостам

Первые сообщения об ударе появились в российских Telegram-пабликах. Жертв и пострадавших нет, но серьезно повреждено дорожное полотно, на данный момент движение остановлено.

Информацию о прилетах утром подтвердил крымский гауляйтер Сергей Аксенов. По его словам, проводится экспертиза для оценки типа боеприпаса. Также в сети появились фото последствий.

Судя по изображениям, пробито не только дорожное полотно - повреждена еще и опора автомобильного моста. Глава администрации оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо также подтвердил, что под удар попали не один, а два моста.

Отметим, через Чонгарский пролив идут новый мост и резервный, ранее выведенный из эксплуатации.

Российские СМИ уточняют, что удар был нанесен примерно в 05:00. В результате на основном мосту появились две воронки, одна из которых сквозная. На дублирующем боеприпас тоже повредило дорожное покрытие.

Из-за повреждений российские "власти" перенаправили движение на Армянск и Перекоп.

Чем ударили

Оккупационные власти сообщили, что для удара, по предварительным оценкам, использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow. Как заявили в российском Следкоме, якобы было выпущено четыре ракеты.

В подтверждение данной версии опубликованы кадры обломков с маркировкой французской MBDA, которая является разработчиком и производителем Storm Shadow.

Отметим, ранее уже подтверждалось применение дальнобойных авиационных ракет. В конце мая министр обороны Украины Алексей Резников заявлял о 100-процентном попадании этих ракет по определенным Генеральным штабом целям.

Storm Shadow предназначены для уничтожения важных стационарных объектов, в том числе защищенных средствами ПВО. Операционная дальность составляет 560 км, поэтому теоретически украинская сторона могла задействовать их по Чонгарским мостам.

Военный эксперт Владислав Селезнев склоняется к этой версии и говорит о том, что с учетом эффективности применения, россиян ждут большие проблемы.

"Мы должны понимать, что технические возможности наносить ракетное поражение на расстоянии более 120 км - это компетенция только Storm Shadow. Наши HIMARS (системы залпового огня, - ред.) на таких расстояниях не работают", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Однако на этот счет есть и другое мнение. Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подчеркивает, что судя по повреждениям, на мост прилетело далеко не полтонны взрывчатого вещества.

"Есть у меня сомнения. Потому что у Storm Shadow боевая часть проникающего типа с массой взрывчатого вещества 450 кг. Если бы это были Storm Shadow, от этого моста ничего бы не осталось. Поэтому я не исключаю, что это могла быть другая ракета с мощностью боевой части не более 100 кг", - добавил он.

Реакция с намеком

По состоянию на сейчас на инцидент из официальных органов отреагировали только в военной разведке. При этом представитель ГУР Андрей Юсов подчеркивает, что пока комментировать происходящее на неподконтрольных территориях нецелесообразно.

"Если звезды зажигают, значит это для чего-то нужно. Анализировать с точки зрения военной целесообразности вещи, которые происходят на временно оккупированных территориях, я думаю, мы будем после того, как мы эти территории освободим. Что обязательно произойдет", - отметил он в эфире одного из телеканалов.

По его словам, работа идет и будет продолжена.

"С планомерной работой сил безопасности и обороны, движения сопротивления, местного населения, которое ждет возвращения украинской законной власти. Можно лишь комментировать, что продолжение следует", - добавил он.

Стратегическое значение

Чонгарские мосты имеют стратегическое значение для военной логистики. По ним идет трасса E105 на Мелитополь (Запорожская область). Именно она удобнее всего для переброски военной техники для южной группировки оккупантов на Запорожском направлении.

Конечно, даже без учета сухопутного сообщения на Перекопе эти мосты не единственные, которые соединяют полуостров с материковой Украиной. Однако теперь противник вынужден делать крюк на сотню километров через Армянск и использовать дорогу Чаплинка-Новоалексеевка, имеющую малую пропускную способность.

Фото: через Чонгар идет трасса на Мелитополь (google.com/maps)

По словам замглавы Херсонского областного совета Юрия Соболевского, повреждение Чонгарского моста имеет большое значение.

"Во-первых, это удар по военной логистике оккупантов. Некоторые пропагандисты уже написали панические публикации о мосте. Что интересно, когда взорвали ГЭС, они молчали. Значит, мост в Чонгаре прямо затрагивает их интересы. Во-вторых, еще большее значение имеет психологическое влияние на оккупантов и оккупационную власть. Нет ни одного места на территории Херсонской области, где они могли бы чувствовать себя в безопасности", - отметил он.

Кроме того, по его мнению, отработка таких объектов указывает на то, что в скорой перспективе характер боевых действий на юге станет более динамичным. Он также напомнил, что перед освобождением правобережной части Херсонской области в прошлом году украинские силы наносили системные удары по Антоновскому мосту в Херсоне.

С перемещением военных грузов автомобильным транспортом через Армянск и Чаплинку есть определенные трудности.

"Например, в районе Чаплинки вообще нормальных автомобильных дорог нет. А если ехать через Армянск и Каланчак, то маршрут увеличится на 100 км. Для грузовика это минимум +2 часа, а то и больше с учетом того, что на юге Херсонской области дороги давно не ремонтировались", - отметил Владислав Селезнев в беседе с изданием.

По его словам, Чонгарский мост не настолько крепкий как Антоновский, поэтому россиянам нужно оперативно решить вопрос его усиления. Возможно, они накроют его бетонными или металлическими плитами, или будут наводить понтонную переправу. Но если уже прилетело, не факт, что не прилетит в следующий раз, добавил эксперт.

"Там еще говорят о разрушении железнодорожного моста через Сиваш, но эта информация пока не подтверждается. В любом случае после разрушения станции в районе Рыково (станция "Партизаны", - ред.) россияне испытывают нехватку коммуникаций, и это приводит к уменьшению объема -технического обеспечения их группировки", - рассказал Селезнев.

Отметим, на прошлой неделе украинские военные уничтожили вражеский склад боеприпасов в Рыково возле Геническа (Херсонская область). Как показывают спутниковые снимки, он находился прямо на железнодорожной станции.

Положить логистику

У оккупантов на материковую Украину два выхода из оккупированного Крыма, и повреждение одной из этих логистических артерий, безусловно, негативно скажется на обеспечении россиян на юге Запорожской области.

По словам эксперта Александра Коваленко, с этой точки зрения Чонгар более уязвим, чем Армянск. Поскольку разрушение моста, выходящего на трассу Е-105 на Мелитополь в комплексе с ударами по железнодорожным путям фактически остановят логистику.

"А с другой стороны, это в перспективе делает проблематичным бегство россиян с юга. Если смотреть на карту, то выводить группировку через одну лишь Чаплинку - это сложный процесс. Что касается ресурсов, то движение через Армянск и Чаплинку превратится в логистический ад с увеличением расхода топлива и сокращением ресурса самого транспорта. А если мы говорим о выходе на Мелитополь через трассу М-14, то они окажутся в зоне поражения нашей ствольной и реактивной артиллерии", - подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

Фото: альтернативный путь по трассе М-14 ставит россиян под угрозу ударов украинской ствольной и реактивной артиллерии (google.com/maps)

На войне логистика решает практически все вопросы и задачи. И если она не работает, то противник будет обескровлен, не имея средств даже для обороны, добавил эксперт.

В то же время пока рано говорить о том, что это может быть сценарий по освобождению Крыма. Скорее всего, повторяются события 2022 года, когда систематические удары по мостам через Днепр и уничтожение складов вынудили противника бежать из Херсона.

Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются, что если удары по тылам и логистике продолжатся, то это ускорит деоккупацию материкового юга. А сценарий освобождения Крыма включится, когда начнутся меры по обрезанию логистики с материковой РФ. То есть с уничтожения Крымского моста.

Что может быть дальше

Очевидно, что в таким условиях россияне будут ощущать все большую нехватку ресурсов. По оценкам Владислава Селезнева, за последнее время удары по складам лишили их боеприпасов как минимум на неделю боевых действий. И теперь нужно время, чтобы подвезти новые партии, сформировать новые склады и разместить подальше от линии соприкосновения.

"На все это нужно время, и враг не сможет оперативно реагировать на все вызовы, с которыми он может столкнуться во время украинского контрнаступление. Сейчас украинская армия формирует поле боя будущего сражения, уничтожая склады и логистические маршруты", - отметил он в беседе с РБК-Украина.

По его мнению, ракетные удары в этом районе будут продолжаться, и целями могут быть мосты, акведуки и другие уязвимые места. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов партизанскую рельсовую войну. За последние полтора месяца "бавовна" посетила по меньшей мере три разных железнодорожных участка в Крыму.

Александр Коваленко считает, что за ударами по Чонгарским мостам последуют другие, причем не исключено, что уже в ближайшее время.

"Есть еще по чему попадать. Есть объекты в районе Геническа, в районе Сиваша и так далее. Я более чем уверен, что все произошедшее сегодня утром, - это прелюдия. Это лишь начало", - добавил эксперт.