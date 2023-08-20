Россияне усиливают репрессии в Крыму: с начала года задержаны более 100 человек
Во временно оккупированном Крыму россияне усиливают "контрдиверсионные меры", направленные против нелояльного к власти РФ населения.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.
Отмечается, что россияне увеличивают количество полицейских, чьей задачей является поиск украинского подполья. Кроме того, они отслеживают любые проявления критики российского диктатора Владимира Путина. С начала года они задержали более 100 жителей из-за подозрений в "нелояльности".
"За полтора года полномасштабного вторжения россияне не смогли выполнить ни одного из заявленных пунктов своей агрессии. Даже вышло наоборот: ВСУ стали сильнее, а россияне вынуждены наращивать темпы мобилизации, чтобы удержать захваченные земли, пока кремлевские пропагандисты рассказывают о "плановости маневров", - говорится в сообщении.
Чтобы остановить рост критических настроений на полуострове, местные гауляйтеры увеличивают поощрение коллаборантов, чтобы те писали доносы на соседей.
Ситуация в Крыму
В последние месяцы в Крыму учащаются взрывы - ВСУ атакуют флот и военную инфраструктуру врага. Так, в рамках операции СБУ 4 августа был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".
А 18 августа взрывы раздавались недалеко от Евпатории, а также были слышны очереди из крупнокалиберного оружия.
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