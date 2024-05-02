Партизаны провели разведку состава ракет части ПВО в Севастополе: что удалось обнаружить

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления " АТЕШ ".

"Эти составы являются приоритетной целью. Ведь из-за нехватки ракет их система ПВО станет недейственной", - отмечают партизаны.

Как отмечается, движение сопротивления изучило график патрулей, слабые места в защите части и камеры наблюдения.

Ситуация в Крыму

Отметим, что россияне превращают Крым в свою военную базу. Сам полуостров является логистическим хабом, поддерживающим оккупантов на юге Украины.

Впрочем, несмотря на это, украинские защитники провели ряд удачных операций в Крыму. В частности, в ходе серий атак были уничтожены вражеские корабли, нефтебазы, пункты управления и т.д.

К примеру, в апреле украинские воины нанесли удары по военному аэродрому в Джанкое. По данным украинской разведки, были уничтожены средства ПВО врага, а также поражен пункт управления оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.