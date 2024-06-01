В Крыму Россия отбирает земли для нужд своей армии

Во временно оккупированном Крыму Россия планирует изъять более 950 земельных участков для нужд своей захватнической армии. Соответствующий приказ издало Министерство обороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.

Как отмечается, изъятие произойдет без предварительного выкупа земель у их владельцев, поскольку оккупационные власти оправдывают свои действия военным положением. Также в действие введен приказ о режимных объектах, в которые входит большая часть земель Севастополя. Центр национального сопротивления сообщает, что ни одно право собственности на землю или недвижимость, даже если оно оформлено в соответствии с российским законодательством, не имеет юридической силы. В ЦНС добавили, что с начала оккупации украинских земель Россия совершает террор в отношении гражданского населения. Так, например, оккупанты требуют от крестьян перерегистрировать право собственности на земельные паи в соответствии с новым законодательством. В противном случае – крестьянам угрожают национализировать участки.

Напомним, в ночь на 30 мая украинские военные нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе. Ее работа была заблокирована.



Ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные жалуются, что в Крым прилетает по их военным аэродромам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.