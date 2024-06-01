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В Крыму Россия отбирает земли для нужд своей армии

Суббота 01 июня 2024 08:45
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В Крыму Россия отбирает земли для нужд своей армии Фото: оккупанты отбирают земельные участки в Крыму (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во временно оккупированном Крыму Россия планирует изъять более 950 земельных участков для нужд своей захватнической армии. Соответствующий приказ издало Министерство обороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.

Как отмечается, изъятие произойдет без предварительного выкупа земель у их владельцев, поскольку оккупационные власти оправдывают свои действия военным положением.

Также в действие введен приказ о режимных объектах, в которые входит большая часть земель Севастополя. Центр национального сопротивления сообщает, что ни одно право собственности на землю или недвижимость, даже если оно оформлено в соответствии с российским законодательством, не имеет юридической силы.

В ЦНС добавили, что с начала оккупации украинских земель Россия совершает террор в отношении гражданского населения. Так, например, оккупанты требуют от крестьян перерегистрировать право собственности на земельные паи в соответствии с новым законодательством. В противном случае – крестьянам угрожают национализировать участки.

Напомним, в ночь на 30 мая украинские военные нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе. Ее работа была заблокирована.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные жалуются, что в Крым прилетает по их военным аэродромам.

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