В Крыму раздались взрывы: заявляют об атаке беспилотников

В ночь на 7 ноября в Бахчисарайском районе Крыма возле Севастополя раздались громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымский ветер.

Подписчики отмечают, что при взрывах срабатывали сигнализации машин. При этом авторы канала допускают, что взрывы могли звучать в стороне базы воздушно-космических сил РФ на аэродроме Бельбек.

В то же время, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе сработало ПВО и якобы сбило пять беспилотников.

После этого в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Взрывы слышали и в районе города Саки

Телеграмма-канал SHOT со ссылкой на подписчиков сообщает, что около 3:10 утра было слышно несколько громких взрывов вблизи города Саки и Новофедоровки, где находится военный аэродром.

Последствия работы ПВО в Севастополе

Развожаев позже заявил, что обломки от якобы сбитого дрона упадут на крышу частного дома в Андреевке.

Взрывы в Крыму

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов называл Крымский мост законной целью для ВСУ. Он добавлял, что Крымский мост – это лишний объект, который нужно разрушить .

Кроме того, в конце октября стало известно, что ВСУ нанесли удар по стратегическому объекту системы ПВО россиян на западном побережье Крыма.

Добавим, из-за украинских ударов по Крыму российское командованиеперебрасывает корабли Черноморского флота РФ из Севастополя в другие порты.

А 4 ноября в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили о том, что украинские военные ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .