В Крыму россияне ужесточили проверки населения из-за успешных атак ВСУ, - ЦНС
На территории временно оккупированного Крыма россияне ужесточили проверку населения после удачных ударов ВСУ по инфраструктуре полуострова.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на информационный ресурс Центр национального сопротивления.
В частности, оккупанты увеличили количество патрулей возле портов и военных объектов. Так, представители росгвардии избирательно проверяют местное население, а именно - телефоны и содержание информации на них.
В ЦНС призвали украинцев быть бдительными и учитывать это при планировании прогулок. Кроме того, информационный портал напомнил, что у них на сайте есть раздел полезных советов, где можно ознакомиться с инструкциями по очистке телефона.
В то же время, Центр национального сопротивления призвал людей передавать информацию о размещении сил врага, его складов и логистики, чтобы ускорить деоккупацию полуострова.
Напомним, что Украина с марта по август 2024 года атаковала российские авиабазы и военные аэродромы не менее 40 раз. В частности, пять ударов получили аэродромы оккупантов в Крыму. Большинство атак было нанесено в результате успешных операций ГУР МО Украины.
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