В Крыму сообщили о громких взрывах на фоне угрозы атак БПЛА

Взрывы прозвучали в во временно оккупированных Балаклаве и Севастополе. Перед этим предупреждали об угрозе атак ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на telegram-каналы Крымский ветер, ЧП/Севастополь.
В 23:30 7 июня местные каналы со ссылкой на источники сообщили, что дроны находятся над акваторией Азовского моря.
В 1:53 8 июня Крымский ветер со ссылкой на подписчиков сообщил о громком взрыве в Балаклаве.
Позже появилась информация о взрыве, который было слышно во всех районах Севастополя.
Перед взрывом, по сообщению канала, были слышны очереди из крупнокалиберного оружия.
По сведениям источника Крымского ветра, первый взрыв произошел в районе Балаклавской ТЭС.
Второй взрыв в Севастополе был со стороны моря и связан с атакой дрона. "Источник сообщает, что поплохело какому-то кораблю", - говорится в сообщении канала.
Позже там уточнили, что взрыв в море был в районе Стрелецкой бухты.
Обновлено в 3:26. Глава оккупационной администрации Севастополя Развозжаев сообщил, что якобы в районе Стрелецкой бухты уничтожен безэкипажный катер. По его словам, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
В ночь на 15 мая в Севастополе оккупанты сообщали о работе ПВО, россияне якобы сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек".
Позднее "Крым.Реалии" опубликовало спутниковые снимки пожара в районе аэродрома.
По информации партизанского движения "АТЕШ", на аэродроме детонировал главный склад ракетно-артиллерийского вооружения.
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