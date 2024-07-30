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В Крыму пожаловались на аварию на подстанции: без света более 53 тысяч человек

Керчь, Вторник 30 июля 2024 19:55
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В Крыму пожаловались на аварию на подстанции: без света более 53 тысяч человек Фото: в Керчи массовые отключения света из-за аварии на подстанции (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Крыму произошла авария на высоковольтной подстанции в Керчи. Из-за этого без света остались более 53 тысяч местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "первого заместителя министра топлива и энергетики Крыма" Владимира Воронкина в Telegram.

Воронкин утверждает, что в 17:05 “был нарушен технологический процесс” на высоковольтной подстанции в Керчи. Это привело к отключению света в населенных пунктах Керченского района.

"Обесточено: 362 трансформаторных подстанции, г. Керчь, с. Бондаренково, с. Егоров, с. Курортное, с. Войково, с. Глазовка, с. Осовины, с. Юркино, 23140 точек поставок, 53222 человек", - написал он.

При этом оккупант пообещал вернуть свет местным жителям в течение трех часов.

Что предшествовало

Напомним, это уже не первая проблема с электроснабжением во временно оккупированном Крыму. В частности, недавно стало известно об аварии на Ростовской АЭС на фоне сильной жары.

Тогда в Севастополе, Симферополе, Керчи и Судаке действовали графики отключений света. Электроснабжение ограничивали на 2-3 часа.

Также свет выключали в ряде населенных пунктов Ростовской области и Краснодарского края.

Более детально о таком инциденте - в материале РБК-Украина.

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Керчь Крым Электроэнергия Отключение света
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