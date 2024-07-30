У Криму поскаржилися на аварію на підстанції: без світла понад 53 тисячі людей
У тимчасово окупованому Криму сталася аварія на високовольтній підстанції у Керчі. Через це без світла залишилося понад 53 тисячі місцевих жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "першого заступника міністра палива та енергетики Криму" Володимира Воронкіна у Telegram.
Воронкін стверджує, що о 17:05 "було порушено технологічний процес" на високовольтній підстанції в Керчі. Це призвело до відключення світла у населених пунктах Керченського району.
"Знеструмлено: 362 трансформаторні підстанції, м. Керч, с. Бондаренкове, с. Єгоров, с. Курортне, с. Войкове, с. Глазівка, с. Осовини, с. Юркіно, 23 140 точок поставок, 53 222 осіб", - написав він.
При цьому окупант пообіцяв повернути світло місцевим мешканцям упродовж трьох годин.
Що передувало
Нагадаємо, це вже не перша проблема з електропостачанням у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, нещодавно стало відомо про аварію на Ростовській АЕС на тлі сильної спеки.
Тоді у Севастополі, Сімферополі, Керчі та Судаку діяли графіки відключень світла. Електропостачання обмежували на 2-3 години.
Також світло вимикали у низці населених пунктів Ростовської області та Краснодарського краю.
Більш детально про такий інцидент - у матеріалі РБК-Україна.
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