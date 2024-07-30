У Криму поскаржилися на аварію на підстанції: без світла понад 53 тисячі людей

У тимчасово окупованому Криму сталася аварія на високовольтній підстанції у Керчі. Через це без світла залишилося понад 53 тисячі місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "першого заступника міністра палива та енергетики Криму" Володимира Воронкіна у Telegram.

При цьому окупант пообіцяв повернути світло місцевим мешканцям упродовж трьох годин.

Воронкін стверджує, що о 17:05 "було порушено технологічний процес" на високовольтній підстанції в Керчі. Це призвело до відключення світла у населених пунктах Керченського району.

Що передувало

Нагадаємо, це вже не перша проблема з електропостачанням у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, нещодавно стало відомо про аварію на Ростовській АЕС на тлі сильної спеки.

Тоді у Севастополі, Сімферополі, Керчі та Судаку діяли графіки відключень світла. Електропостачання обмежували на 2-3 години.

Також світло вимикали у низці населених пунктів Ростовської області та Краснодарського краю.

Більш детально про такий інцидент - у матеріалі РБК-Україна.

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