В Крыму начались масштабные отключения водоснабжения

Отключения коснутся:

части Симферополя,

Феодосии,

Сак,

Армянская,

Яны Капу (Красноперекопская),

Керчи,

Евпатории,

Джанкоя,

Белогорска.

Оккупационные власти объясняют перебои аварийно-ремонтными работами.

Без водоснабжения останутся не только жители городов, но и жители окрестных сел, а также Белогорского, Курманского и Джанкойского районов.

Ранее оккупационная "глава администрации" Сак Юлия Предыбайло заявляла, что город остался без воды из-за отсутствия электроснабжения.

Спутниковые снимки зафиксировали пожары на электроподстанции "Саки" и железнодорожной станции.

Кстати, с 1 июля в селах на юге оккупированного Крыма действуют графики подачи воды. Более того, в Евпатории воду подвозят автоцистернами.

В селе Верхняя Кутузовка Ялтинского района воду подают только с 06:00 до 22:00. Ранее аналогичные ограничения ввели в селе Лучистое, где на отдельных улицах водоснабжения доступно только четыре часа вечером.

Среди причин ограничений называют проблемы с электроснабжением и дефицит воды в водохранилищах.