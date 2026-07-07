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В Крыму начались масштабные отключения водоснабжения

10:12 07.07.2026 Вт
2 мин
Критическая ситуация - сразу в 9 больших городах полуострова
aimg Юлия Капитонова
Фото: Ситуация в Крыму стремительно ухудшается (Getty Images)

7 июля жители девяти городов и трех районов оккупированного Крыма останутся без водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оккупационного предприятия "Вода Крыма".

Отключения коснутся:

  • части Симферополя,
  • Феодосии,
  • Сак,
  • Армянская,
  • Яны Капу (Красноперекопская),
  • Керчи,
  • Евпатории,
  • Джанкоя,
  • Белогорска.

Оккупационные власти объясняют перебои аварийно-ремонтными работами.

Без водоснабжения останутся не только жители городов, но и жители окрестных сел, а также Белогорского, Курманского и Джанкойского районов.

Ранее оккупационная "глава администрации" Сак Юлия Предыбайло заявляла, что город остался без воды из-за отсутствия электроснабжения.

Спутниковые снимки зафиксировали пожары на электроподстанции "Саки" и железнодорожной станции.

Кстати, с 1 июля в селах на юге оккупированного Крыма действуют графики подачи воды. Более того, в Евпатории воду подвозят автоцистернами.

В селе Верхняя Кутузовка Ялтинского района воду подают только с 06:00 до 22:00. Ранее аналогичные ограничения ввели в селе Лучистое, где на отдельных улицах водоснабжения доступно только четыре часа вечером.

Среди причин ограничений называют проблемы с электроснабжением и дефицит воды в водохранилищах.

Кстати, 6 июля в Крыму произошел тотальный блэкаут.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что украинские воины атаковали нефтяной танкер РФ и нефтебазу на полуострове.

Кроме того, стало известно, сколько вражеских энергообъектов в Крыму и на Донбассе попали под удары Украины в июле.

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