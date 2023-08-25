В Крыму паника среди россиян: сообщают о повторной высадке украинских военных

В перехвате один из российских солдатов утверждает, что наши военные якобы высадились в западной части Крыма в районе населенного пункта Ноовозерное.

"У кого есть квадрокоптеры - разрешили поднять с согласованием с "ракетосами", со всеми, кто их может сбить. Ведем разведку, при нападении - отражаем", - заявил оккупант.

В ГУР подчеркивают, что у подразделений российской армии наблюдаются проблемы с психологической устойчивостью и слаженностью.

Высадка десанта в Крыму

Напомним, 24 августа стало известно, что Главное управление разведки совместно с Военно-морскими силами провело спецоперацию, в рамках которой наши защитники высадились во временно оккупированном Крыму.

Они смогли уничтожить несколько десятков оккупантов, а также вражескую надводную технику.