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В Крыму паника среди россиян: сообщают о повторной высадке украинских военных

Иллюстративное фото: россияне сообщают о повторной высадке украинских военных в Крыму (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты рассказывают о якобы повторной высадке украинских военных в Крыму. Они уже собрались поднимать дроны для разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В перехвате один из российских солдатов утверждает, что наши военные якобы высадились в западной части Крыма в районе населенного пункта Ноовозерное. 

"У кого есть квадрокоптеры - разрешили поднять с согласованием с "ракетосами", со всеми, кто их может сбить. Ведем разведку, при нападении - отражаем", - заявил оккупант.

В ГУР подчеркивают, что у подразделений российской армии наблюдаются проблемы с психологической устойчивостью и слаженностью. 

Высадка десанта в Крыму

Напомним, 24 августа стало известно, что Главное управление разведки совместно с Военно-морскими силами провело спецоперацию, в рамках которой наши защитники высадились во временно оккупированном Крыму. 

Они смогли уничтожить несколько десятков оккупантов, а также вражескую надводную технику. 

 

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