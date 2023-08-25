UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Криму паніка серед росіян: повідомляють про повторну висадку українських військових

Ілюстративне фото: росіяни повідомляють про повторне висадження українських військових у Криму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти розповідають про нібито повторну висадку українських військових у Криму. Вони вже зібралися піднімати дрони для розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У перехопленні один з російських солдатів стверджує, що наші військові нібито висадилися у західній частині Криму в районі населеного пункту Новоозерне.

"У кого є квадрокоптери - дозволили підняти з узгодженням з "ракетосами", з усіма, хто їх може збити. Ведемо розвідку, при нападі - відбиваємо", - заявив окупант.

У ГУР наголошують, що у підрозділів російської армії спостерігаються проблеми з психологічною стійкістю та злагодженістю.

Висадка десанту в Криму

Нагадаємо, 24 серпня стало відомо, що Головне управління розвідки спільно з Військово-Морськими силами провело спецоперацію, в рамках якої наші захисники висадилися у тимчасово окупованому Криму.

Вони змогли знищити кілька десятків окупантів, а також ворожу надводну техніку.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымГлавное управление разведкиВійна Росії проти України