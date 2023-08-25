У Криму паніка серед росіян: повідомляють про повторну висадку українських військових

У перехопленні один з російських солдатів стверджує, що наші військові нібито висадилися у західній частині Криму в районі населеного пункту Новоозерне.

"У кого є квадрокоптери - дозволили підняти з узгодженням з "ракетосами", з усіма, хто їх може збити. Ведемо розвідку, при нападі - відбиваємо", - заявив окупант.

У ГУР наголошують, що у підрозділів російської армії спостерігаються проблеми з психологічною стійкістю та злагодженістю.

Висадка десанту в Криму

Нагадаємо, 24 серпня стало відомо, що Головне управління розвідки спільно з Військово-Морськими силами провело спецоперацію, в рамках якої наші захисники висадилися у тимчасово окупованому Криму.

Вони змогли знищити кілька десятків окупантів, а також ворожу надводну техніку.