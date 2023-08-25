У Криму паніка серед росіян: повідомляють про повторну висадку українських військових

Російські окупанти розповідають про нібито повторну висадку українських військових у Криму. Вони вже зібралися піднімати дрони для розвідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
У перехопленні один з російських солдатів стверджує, що наші військові нібито висадилися у західній частині Криму в районі населеного пункту Новоозерне.
"У кого є квадрокоптери - дозволили підняти з узгодженням з "ракетосами", з усіма, хто їх може збити. Ведемо розвідку, при нападі - відбиваємо", - заявив окупант.
У ГУР наголошують, що у підрозділів російської армії спостерігаються проблеми з психологічною стійкістю та злагодженістю.
Нагадаємо, 24 серпня стало відомо, що Головне управління розвідки спільно з Військово-Морськими силами провело спецоперацію, в рамках якої наші захисники висадилися у тимчасово окупованому Криму.
Вони змогли знищити кілька десятків окупантів, а також ворожу надводну техніку.
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