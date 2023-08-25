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В Крыму паника среди россиян: сообщают о повторной высадке украинских военных

Пятница 25 августа 2023 18:43
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В Крыму паника среди россиян: сообщают о повторной высадке украинских военных Иллюстративное фото: россияне сообщают о повторной высадке украинских военных в Крыму (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты рассказывают о якобы повторной высадке украинских военных в Крыму. Они уже собрались поднимать дроны для разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В перехвате один из российских солдатов утверждает, что наши военные якобы высадились в западной части Крыма в районе населенного пункта Ноовозерное.

"У кого есть квадрокоптеры - разрешили поднять с согласованием с "ракетосами", со всеми, кто их может сбить. Ведем разведку, при нападении - отражаем", - заявил оккупант.

В ГУР подчеркивают, что у подразделений российской армии наблюдаются проблемы с психологической устойчивостью и слаженностью.

Высадка десанта в Крыму

Напомним, 24 августа стало известно, что Главное управление разведки совместно с Военно-морскими силами провело спецоперацию, в рамках которой наши защитники высадились во временно оккупированном Крыму.

Они смогли уничтожить несколько десятков оккупантов, а также вражескую надводную технику.

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Крим Главное управление разведки Война России против Украины
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