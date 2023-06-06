В Крыму оккупанты заявили о "сбитии" беспилотника

Во временно оккупированном Крыму российские солдаты якобы сбили беспилотник. В атаке обвиняют Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "главу" Крыма Сергея Аксенова в Telegram.
"В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.
При этом Аксенов прикрепил фото "сбитого" беспилотника. Официальные представители Украины никак не комментировали слова оккупанта.
Отметим, в сети часто распространяют информацию о взрывах или стрельбе на территории временно оккупированного Крыма. При этом "власти" полуострова обвиняют Украину в атаках беспилотниками и сообщают об "успешной" работе ПВО.
Несколько недель назад в результате очередного такого взрыва на аэродроме в Крыму был поврежден военный вертолет россиян.
Также вражеские солдаты активно готовятся к обороне полуострова. Там вдоль пляжей уже вырыли окопы.
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