У Криму окупанти заявили про "збиття" безпілотника

У тимчасово окупованому Криму російські солдати буцімто збили безпілотник. В атаці звинувачують Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "главу" Криму Сергія Аксьонова в Telegram.
"У східній частині Криму засобами РЕБ заглушено і посаджено ворожий БПЛА. Постраждалих та руйнувань немає", - написав він.
При цьому Аксьонов прикріпив фото "збитого" безпілотника. Офіційні представники України не коментували слова окупанта.
Зазначимо, у мережі часто поширюють інформацію про вибухи чи стрілянину на території тимчасово окупованого Криму. При цьому "влада" півострова звинувачує Україну в атаках безпілотниками і повідомляє про "успішну" роботу ППО.
Декілька тижнів тому внаслідок чергового такого вибуху на аеродромі в Криму було пошкоджено військовий вертоліт росіян.
Також ворожі солдати активно готуються до оборони півострова. Там уздовж пляжів уже викопали окопи.
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