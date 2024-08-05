В Крыму оккупанты размещают военные вертолеты рядом с жилыми домами

Во временно оккупированном Крыму российские войска размещают военные вертолеты на площадках рядом с жилыми домами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представительства президента Украины в АР Крым.

"Оккупанты продолжают использовать гражданское население Крыма как живой щит для российских захватчиков. Оккупанты базируют военные вертолеты на площадках на месте пустырей у жилых домов", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в представительстве, в селах Джанкойского района в окрестностях населенных пунктов размещены разные вражеские ЗРК.