В Крыму оккупанты размещают военные вертолеты рядом с жилыми домами
Во временно оккупированном Крыму российские войска размещают военные вертолеты на площадках рядом с жилыми домами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представительства президента Украины в АР Крым.
"Оккупанты продолжают использовать гражданское население Крыма как живой щит для российских захватчиков. Оккупанты базируют военные вертолеты на площадках на месте пустырей у жилых домов", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в представительстве, в селах Джанкойского района в окрестностях населенных пунктов размещены разные вражеские ЗРК.
Напомним, ранее в ВМС Украины сообщали, что по состоянию на данный момент в оккупированном россиянами Крыму осталось пять военных аэродромов. Из них два - уже без самолетов.
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