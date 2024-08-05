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В Крыму оккупанты размещают военные вертолеты рядом с жилыми домами

Крым, Понедельник 05 августа 2024 23:02
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В Крыму оккупанты размещают военные вертолеты рядом с жилыми домами Иллюстративное фото: российские военные в Крыму (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Крыму российские войска размещают военные вертолеты на площадках рядом с жилыми домами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представительства президента Украины в АР Крым.

"Оккупанты продолжают использовать гражданское население Крыма как живой щит для российских захватчиков. Оккупанты базируют военные вертолеты на площадках на месте пустырей у жилых домов", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в представительстве, в селах Джанкойского района в окрестностях населенных пунктов размещены разные вражеские ЗРК.

Напомним, ранее в ВМС Украины сообщали, что по состоянию на данный момент в оккупированном россиянами Крыму осталось пять военных аэродромов. Из них два - уже без самолетов.

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