У Криму окупанти розміщують військові вертольоти поруч із житловими будинками

У тимчасово окупованому Криму росіяйські війська розміщують військові вертольоти на майданчиках поруч із житловими будинками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook представництва президента України в АР Крим.

Окрім того, як зазначили у представництві, у селах Джанкойського району на околицях населених пунктів розміщені різні ворожі ЗРК.

"Окупанти продовжують використовувати цивільне населення Криму як живий щит для російських загарбників. Окупанти базують військові вертольоти на майданчиках на місці пустирів біля житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у ВМС України повідомляли, що станом на зараз в окупованому росіянами Криму залишилось п'ять військових аеродромів. З них два - вже без літаків.

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