В оккупированном Крыму осталось 5 военных аэродромов, 2 из них уже без самолетов, - ВМС

По состоянию на сейчас в оккупированном россиянами Крыму осталось 5 военных аэродромов. Из них два - уже без самолетов.

Об этом заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Киев 24".

Плетенчук пояснил, что российские оккупанты могли бы сохранить самолеты на до сих пор неразрушенных аэродромах, однако для этого их надо перебазировать на материк.

"Это факт. Эти самолеты можно было бы перебазировать на материк, но снабжать их тем самым горючим и остальным необходимым, надо иметь соответствующую логистику", - заявил спикер ВМС.