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Оккупанты и коллаборанты уже активно выезжают из Крыма, - Юсов

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Украина, Понедельник 08 мая 2023 08:31
Оккупанты и коллаборанты уже активно выезжают из Крыма, - Юсов Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Представители оккупационных администраций и коллаборанты покидают Крым и другие оккупированные территории Украины. Широким массам продолжают рассказывать, что все идет по плану.

Об этом в интервьюРБК-Украина сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Как отметил Юсов, в первую очередь это очень хорошо видно по Крыму, но не только. Каждый раз, когда "кто-то не там курит или проходят мероприятия по демилитаризации от оккупантов украинского полуострова", то наблюдаются многокилометровые пробки на выезд из Крыма в сторону Российской федерации - Московии.

"Поэтому да - выезжают. А если говорить о более узкой группе - руководстве оккупационных администраций Крыма, командование - то они уже большей частью позаботились о том, чтобы вывезти свои семьи за пределы оккупированных территорий. Кому повезло - вывезли даже за пределы Российской федерации или по крайней мере на территории Московии", - сказал он.

По его словам, то же касается условных элит - бизнес, политических, военных, уже свои семьи обеспечили большим уровнем безопасности. То же касается продажи имущества и других вещей. "Но широкой публике продолжают рассказывать, что все идет по плану", - отметил представитель разведки.

Юсов сообщил, что такое происходит не исключительно в Крыму. Речь идет и об ОРДЛО и о других оккупированных территориях.

"То есть в принципе даже те, кто не уехал из оккупационных администраций, точно сидят на чемоданах. И не сделали этого достаточно, по крайней мере относительно (вывоза, - ред.) своих семей, исключительно из-за страха перед высшим рашистским командованием, которое запрещает подобные действия, следит. И в данной ситуации их семьи во многом находятся в заложниках у кремлевского режима", - добавил он.

Напомним, постоянный представитель президента в Автономной республике КрымТамила Ташева в интервью РБК-Украина сказала, что людям, жившим в Крыму во время временной оккупации и контактировавшим с администрацией, нечего бояться, поскольку получение российского паспорта наказываться не будет.

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