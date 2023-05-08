Оккупанты и коллаборанты уже активно выезжают из Крыма, - Юсов

Представители оккупационных администраций и коллаборанты покидают Крым и другие оккупированные территории Украины. Широким массам продолжают рассказывать, что все идет по плану.

Как отметил Юсов, в первую очередь это очень хорошо видно по Крыму, но не только. Каждый раз, когда "кто-то не там курит или проходят мероприятия по демилитаризации от оккупантов украинского полуострова", то наблюдаются многокилометровые пробки на выезд из Крыма в сторону Российской федерации - Московии.

"Поэтому да - выезжают. А если говорить о более узкой группе - руководстве оккупационных администраций Крыма, командование - то они уже большей частью позаботились о том, чтобы вывезти свои семьи за пределы оккупированных территорий. Кому повезло - вывезли даже за пределы Российской федерации или по крайней мере на территории Московии", - сказал он.

По его словам, то же касается условных элит - бизнес, политических, военных, уже свои семьи обеспечили большим уровнем безопасности. То же касается продажи имущества и других вещей. "Но широкой публике продолжают рассказывать, что все идет по плану", - отметил представитель разведки.

Юсов сообщил, что такое происходит не исключительно в Крыму. Речь идет и об ОРДЛО и о других оккупированных территориях.

"То есть в принципе даже те, кто не уехал из оккупационных администраций, точно сидят на чемоданах. И не сделали этого достаточно, по крайней мере относительно (вывоза, - ред.) своих семей, исключительно из-за страха перед высшим рашистским командованием, которое запрещает подобные действия, следит. И в данной ситуации их семьи во многом находятся в заложниках у кремлевского режима", - добавил он.