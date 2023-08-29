В Крыму оккупанты мобилизуют отставных силовиков, - "Атеш"

"Наши источники сообщают, что рашисты утвердили приказ о мобилизации в состав всех бывших сотрудников силовых ведомств. В первую очередь, это касается пенсионеров силовых ведомств. Достоверно известно об отставных сотрудниках полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты истребляют население оккупированных украинских регионов, чтобы попытаться сдержать украинское наступление.

"Это тяжелое военное преступление. В то же время нет массовой мобилизации в Москве в Санкт-Петербурге. Почему?", - подчеркивают в "Атеш".

Мобилизация в России

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов отмечал, что в России продолжается полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно привлекают около 20 тысяч человек.

При этом он считает, что страна-агрессор может запустить новую волну публичной мобилизации осенью.

Между тем, во временно оккупированном Крыму растет недовольство принудительной мобилизацией, несмотря на новые льготы от России.