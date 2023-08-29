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У Криму окупанти мобілізують відставних силовиків, - "Атеш"

Фото: у Криму окупанти мобілізують відставних силовиків (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Криму росіяни мобілізують відставних силовиків. Йдеться перш за все про пенсіонерів силових відомств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "Атеш".

"Наші джерела повідомляють, що рашисти затвердили наказ щодо мобілізації до складу всіх колишніх співробітників силових відомств. Насамперед це стосується пенсіонерів силових відомств. Достеменно відомо про відставних співробітників поліції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти винищують населення окупованих українських регіонів, щоб спробувати стримати український наступ.

"Це важкий воєнний злочин. У той самий час немає масової мобілізації у Москві Санкт-Петербурзі. Чому?", - наголошують в "Атеш".

Мобілізація в Росії

Раніше представник ГУР Андрій Юсов зазначав, що у Росії продовжується повноцінна мобілізаційна кампанія. Щомісяця залучають близько 20 тисяч людей.

При цьому він вважає, що країна-агресор може запустити нову хвилю публічної мобілізації восени.

Тим часом у тимчасово окупованому Криму зростає невдоволення примусовою мобілізацією, попри нові пільги від Росії.

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