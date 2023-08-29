У Криму окупанти мобілізують відставних силовиків, - "Атеш"

"Наші джерела повідомляють, що рашисти затвердили наказ щодо мобілізації до складу всіх колишніх співробітників силових відомств. Насамперед це стосується пенсіонерів силових відомств. Достеменно відомо про відставних співробітників поліції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти винищують населення окупованих українських регіонів, щоб спробувати стримати український наступ.

"Це важкий воєнний злочин. У той самий час немає масової мобілізації у Москві Санкт-Петербурзі. Чому?", - наголошують в "Атеш".

Мобілізація в Росії

Раніше представник ГУР Андрій Юсов зазначав, що у Росії продовжується повноцінна мобілізаційна кампанія. Щомісяця залучають близько 20 тисяч людей.

При цьому він вважає, що країна-агресор може запустити нову хвилю публічної мобілізації восени.

Тим часом у тимчасово окупованому Криму зростає невдоволення примусовою мобілізацією, попри нові пільги від Росії.