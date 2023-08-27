В Крыму растет недовольство принудительной мобилизацией, несмотря на новые льготы от России, - ЦНС

Во временно оккупированном Крыму растет недовольство принудительной мобилизацией, несмотря на новые льготы от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По источникам Центра, оккупационная администрация Крыма провела закрытое социологическое исследование, которое показало крайне негативное отношение местных жителей к мобилизации в ряды российской армии.

По результатам опроса российские оккупанты решили предложить мобилизованным больше льгот, на которые выделяются средства из местного бюджета.

Однако увеличение финансовой мотивации все равно не может повлиять на настроения местных.

Мобилизация в России

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов также отмечал, что в РФ продолжается полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно привлекают около 20 тысяч человек.

При этом он считает, что страна-агрессор может запустить новую волну публичной мобилизации осенью.

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