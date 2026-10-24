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В Крыму наступил блекаут после атаки дронов

02:35 24.10.2026 Сб
1 мин
aimg Юлия Маловичко
В Крыму наступил блекаут после атаки дронов Фото: полуостров без электроэнергии (Getty Images)
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В Крыму и Севастополе наступил блэкаут после того, как дронами была атакована энергетическая инфраструктура за пределами Севастополя. В результате город временно обесточен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-паблики.

"На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резврные схемы электроснабжения. Сейчас специалисты делают все, чтобы вернуть свет в дома", - написал мэр оккупированного Севастополя Михаил Развозжаев.

Он также посоветовал жителям экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи.

Об аварии на энергосетях за пределами Крыма также сообщил советник главы региона Олег Крючков. По его словам, все жизненоважные объекты были переведены на резервные источники питания, ведутся восстановительные работы.

Позже росСМИ со ссылкой на советника Крючкова написали, что подача электроэнергии в Крыму восстановлена после аварии на энергосетях за пределами полуострова.

Напомним, недавно в оккупированном Крыму ввели режим "точечных" ограничений электроснабжения якобы из-за угрозы перегрузки и аварий в энергосистеме. Перед этим на полуострове раздавались взрывы.

Также недавно ВСУ поразили наземную станцию управления разведывательно-ударными дронами "Орион" на аэродроме Саки в Крыму.

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