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Зеленский о контрнаступлении ВСУ: в скором времени будут первые важные шаги

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Суббота 13 мая 2023 20:20
Зеленский о контрнаступлении ВСУ: в скором времени будут первые важные шаги Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский заявил, что в скором времени будут совершены первые важные шаги в рамках контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи главы государства с представителями итальянских СМИ.

"Мы очень серьезно готовимся и очень серьезные шаги будут обязательно. Я знаю, что мы все очень мотивированы. Не только те, кто знает замысел, но и весь народ", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Россия точно почувствует начало контрнаступления украинских военных.

"Это самый актуальный вопрос, но я не могу вам на него ответить. Но вы точно увидите, а Россия - точно почувствует... Мы верим в победу и верим, что первые важные шаги будут вскоре", - заявил он.

Напомним, в Минобороны сообщили, что украинские военные продвинулись на 2 км вперед на Бахмутском направлении.

Между тем, по данным CNN, украинские бойцы начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления.

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