Президент поручил разработать план первоочередных мероприятий в оккупированном Крыму, - Ташева

"Сегодня мы видим больше понимания того, что Крым будет освобожден. Для нас нет обратной дороги. У нас есть поручение президента по разработке и подготовке плана первоочередных мероприятий в Крыму, которые будут проводиться сразу после его деоккупации. От госорганов мы уже получили осмысленные ответы", - рассказала Ташева.

По ее словам, одной из главных задач будет возобновление публичных органов власти в украинском Крыму по формуле: от военной администрации до военно-гражданской и дальше - до нормальной повседневной жизни. Кроме этого, значительные усилия потребует верификация всех принятых в период оккупации Крыма решений.