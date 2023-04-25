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Президент поручил разработать план первоочередных мероприятий в оккупированном Крыму, - Ташева

Новина українською →
Украина, Вторник 25 апреля 2023 20:12
Президент поручил разработать план первоочередных мероприятий в оккупированном Крыму, - Ташева Фото: постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинские власти готовят план первоочередных мероприятий, которые будут проходить в деоккупированном Крыму.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, пишет Крым.Реалии.

"Сегодня мы видим больше понимания того, что Крым будет освобожден. Для нас нет обратной дороги. У нас есть поручение президента по разработке и подготовке плана первоочередных мероприятий в Крыму, которые будут проводиться сразу после его деоккупации. От госорганов мы уже получили осмысленные ответы", - рассказала Ташева.

По ее словам, одной из главных задач будет возобновление публичных органов власти в украинском Крыму по формуле: от военной администрации до военно-гражданской и дальше - до нормальной повседневной жизни. Кроме этого, значительные усилия потребует верификация всех принятых в период оккупации Крыма решений.

Напомним, Ташева также рассказала, как Украина будет освобождать Крым.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский уверен, что деоккупация Крыма безальтернативна.

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