Зеленский о референдуме после деоккупации Крыма: будет решать народ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведение референдума на территории Крыма после деоккупации полуострова. Однако, по его словам, решение о его проведении будет принимать народ Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи главы государства с представителями итальянских СМИ.

"Референдум, согласно закону, может проводиться только на всей территории Украины. Мы не боимся референдумов, но это противоречит Конституции, потому что АР Крым входит в состав Украины, это наша территория. Нельзя проводить референдум только на территории Крыма, потому что это сепаратизм, нарушение Конституции и законов", - заявил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что референдум должен будет проходить согласно украинскому законодательству.

"Я не боюсь никаких референдумов, но это решает народ Украины и референдум должен быть согласно украинскому законодательству", - заявил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что когда украинские военные дойдут до Крыма, то российскому диктатору Владимиру Путину придется искать выход, чтобы жить в мире.

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