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В Крыму возле аэродрома Бельбек прогремели сильные взрывы (видео)

Иллюстративное фото: возле аэродрома Бельбек прозвучали взрывы (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Крыму в районе аэродрома Бельбек сегодня, 11 июня, вечером прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Канал показал видео, на котором слышны мощные взрывы. При этом каких-либо "прилетов" на ролике нет. 

 

Более детальной информации об инциденте также пока не раскрывают. 

Атаки на Бельбек

Напомним, украинские защитники уже несколько раз наносили удары по аэродрому Бельбек в Крыму, где дислоцируются самолеты российских оккупантов.

В частности, взрывы на аэродроме гремели 15 мая. Тогда СМИ сообщали о том, что в результате ракетного удара были уничтожены российские истребители МиГ-31.

Удар произошел после того, как США передали Украине свои дальнобойные ракеты ATACMS. Россияне жаловались, что для атаки применяли именно такое вооружение.

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