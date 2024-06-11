У Криму біля аеродрому Бельбек пролунали сильні вибухи (відео)

Атаки на Бельбек

Нагадаємо, українські захисники вже кілька разів завдавали ударів по аеродрому Бельбек у Криму, де дислокуються літаки російських окупантів.

Зокрема, вибухи на аеродромі лунали 15 травня. Тоді ЗМІ повідомляли про те, що внаслідок ракетного удару було знищено російські винищувачі МіГ-31.

Удар стався після того, як США передали Україні свої далекобійні ракети ATACMS. Росіяни скаржилися, що для атаки застосовували саме таке озброєння.

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