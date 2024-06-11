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У Криму біля аеродрому Бельбек пролунали сильні вибухи (відео)

Ілюстративне фото: біля аеродрому Бельбек пролунали вибухи (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Криму в районі аеродрому Бельбек сьогодні, 11 червня, ввечері пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Канал показав відео, на якому чутно сильні вибухи. При цьому будь-яких "прильотів" на ролику немає.

Більш детальної інформації про інцидент також поки що не розкривають.

Атаки на Бельбек

Нагадаємо, українські захисники вже кілька разів завдавали ударів по аеродрому Бельбек у Криму, де дислокуються літаки російських окупантів.

Зокрема, вибухи на аеродромі лунали 15 травня. Тоді ЗМІ повідомляли про те, що внаслідок ракетного удару було знищено російські винищувачі МіГ-31.

Удар стався після того, як США передали Україні свої далекобійні ракети ATACMS. Росіяни скаржилися, що для атаки застосовували саме таке озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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КримВійна в УкраїніВибухи