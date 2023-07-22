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У оккупантов паранойя из-за ударов по Крымскому мосту. Ищут предателей среди персонала

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Крым, Суббота 22 июля 2023 21:26
У оккупантов паранойя из-за ударов по Крымскому мосту. Ищут предателей среди персонала Фото: в Крыму распространяются параноидальные настрои (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во временно оккупированном Крыму распространяются параноидальные настроения среди захватчиков. Россияне подозревают работников моста в содействии взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Причиной параноидальных настроений среди оккупантов стали недавние взрывы на керченском мосту, ведь оккупанты подозревают работников моста в содействии организаторов тех взрывов.

Сейчас же враг усилил проверку всех критических объектов полуострова.

Всех работников таких объектов вызывают на допрос, а также проверяют телефоны. Кроме того, россияне настойчиво рекомендуют работникам доносить на тех, кого те считают не лояльными к власти РФ.

Атака на Крымский мост

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту раздалась серия взрывов, в результате которых он был частично поврежден.

Позже источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины рассказали, что СБУ вместе с Военно-морскими силами провели атаку на мост. Удар нанесли с помощью надводных дронов.

Такая атака привела к нарушению автомобильного движения по мосту. По состоянию на сегодняшний день полноценное движение все еще не восстановлено - мост планируют отремонтировать не раньше ноября.

Подробнее об атаке на Крымский мост можете узнать в материале РБК-Украина.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский заявил, что крымский мост является целью украинских защитников. Он добавил, что он должен быть нейтрализован, поскольку оккупанты используют его для войны.

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