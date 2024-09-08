На Крымском мосту после ударов ВСУ началась деградация конструкции, - "АТЕШ"

Крымский мост нуждается в экстренном ремонте. Там происходит деградация конструкций после нанесенных ВСУ ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "АТЕШ".

"Отношение к его состоянию становится все более пренебрежительным, уже никто не уделяет ему должного внимания. Также стоит отметить, что количество комплексов ПВО в Крыму продолжает уменьшаться, что делает мост еще более уязвимым", - пишут партизаны.

Как отмечают партизаны, на мосту происходит деградация конструкционных элементов моста, что приводит к осыпанию отдельных частей.

Ситуация в районе Крымского моста

ВСУ неоднократно наносили удары по мосту, нанося серьезные повреждения и временно усложняя его использование. Удары преследовали цель не только повреждения, но и подрыв доверия к способности России защищать инфраструктуру.

По данным Института изучения войны, если удары ВСУ разрушат Крымский мост, то способность РФ поддерживать оккупацию полуострова снизиться.

8 июня британская разведка сообщала о том, что россияне опрокидывают свои баржи для защиты Крымского моста.

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