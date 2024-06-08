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Россияне стянули баржи, чтобы попытаться защитить Крымский мост, - британская разведка

Крым, Суббота 08 июня 2024 14:10
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Россияне стянули баржи, чтобы попытаться защитить Крымский мост, - британская разведка Фото: россияне стянули к Крымскому мосту баржи (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты пытаются защитить Крымский мост и стянули к нему восемь барж. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter (X).

Как отмечает британская разведка, анализ спутниковых снимков показал восемь барж на южной стороне Крымского моста. Монтаж начался 10 мая 24 года и был завершен 22 мая 24 года.

"Эти баржи были размещены российскими войсками, пытаясь защитить мост и судоходный канал, уменьшая углы подхода для украинских беспилотных надводных аппаратов", - говорится в строительстве.

Как отмечается, ранее установленные конструкции были повреждены штормами, что уменьшило их эффективность.

Россияне стянули баржи, чтобы попытаться защитить Крымский мост, - британская разведка

Атаки Украины в Крыму

Стоит отметить, что украинские военные уже провели десятки операций в Крыму и Черном море. С помощью морских дронов защитники уничтожили ряд российских кораблей, а также атаковали Крымский мост, являющийся ключевой логистической переправой для врага.

Также недавно ВСУ ракетами ATACMS атаковали Керченскую паромную переправу и заблокировали движение.

Кроме того, на днях бойцы ГУР Минобороны уничтожили с помощью морских дронов российский буксир проекта 498 "Сатурн" в Крыму. Важно, что во время операции разведки прорвали оборонительные заграждения россиян в Черном море.

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