Россияне стянули баржи, чтобы попытаться защитить Крымский мост, - британская разведка

Российские оккупанты пытаются защитить Крымский мост и стянули к нему восемь барж. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter (X).

Как отмечает британская разведка, анализ спутниковых снимков показал восемь барж на южной стороне Крымского моста. Монтаж начался 10 мая 24 года и был завершен 22 мая 24 года.

"Эти баржи были размещены российскими войсками, пытаясь защитить мост и судоходный канал, уменьшая углы подхода для украинских беспилотных надводных аппаратов", - говорится в строительстве.

Как отмечается, ранее установленные конструкции были повреждены штормами, что уменьшило их эффективность.