Россияне стянули баржи, чтобы попытаться защитить Крымский мост, - британская разведка
Российские оккупанты пытаются защитить Крымский мост и стянули к нему восемь барж. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter (X).
Как отмечает британская разведка, анализ спутниковых снимков показал восемь барж на южной стороне Крымского моста. Монтаж начался 10 мая 24 года и был завершен 22 мая 24 года.
"Эти баржи были размещены российскими войсками, пытаясь защитить мост и судоходный канал, уменьшая углы подхода для украинских беспилотных надводных аппаратов", - говорится в строительстве.
Как отмечается, ранее установленные конструкции были повреждены штормами, что уменьшило их эффективность.
Атаки Украины в Крыму
Стоит отметить, что украинские военные уже провели десятки операций в Крыму и Черном море. С помощью морских дронов защитники уничтожили ряд российских кораблей, а также атаковали Крымский мост, являющийся ключевой логистической переправой для врага.
Также недавно ВСУ ракетами ATACMS атаковали Керченскую паромную переправу и заблокировали движение.
Кроме того, на днях бойцы ГУР Минобороны уничтожили с помощью морских дронов российский буксир проекта 498 "Сатурн" в Крыму. Важно, что во время операции разведки прорвали оборонительные заграждения россиян в Черном море.
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