Крым вновь под ударом. Дроны атаковали железнодорожный мост через Северо-Крымский канал

По словам подписчиков паблика, дроны атаковали железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, который расположен недалеко от села Раздольное Ичкинского района. Ориентировочно, было слышно около 20 взрывов.

Кроме того, под удар попал так называемый "горбатый" автомобильный мост. Он расположен рядом с железнодорожным мостом.

На данный момент степень повреждений обоих объектов неизвестна. При этом на кадрах в соцсетях видео, как в районе железнодорожного моста были взрывы и виден пожар.

СМИ отмечают, что для российских оккупантов этот мост стратегически важен, поскольку через него враг перебрасывает тяжелую технику и топливо для российских войск на юге Украины.