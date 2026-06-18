Крым вновь под ударом. Дроны атаковали железнодорожный мост через Северо-Крымский канал

В ночь на 18 июня временно оккупированный Крым вновь был под ударом дронов. На этот раз беспилотники атаковали еще два моста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".
По словам подписчиков паблика, дроны атаковали железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, который расположен недалеко от села Раздольное Ичкинского района. Ориентировочно, было слышно около 20 взрывов.
Кроме того, под удар попал так называемый "горбатый" автомобильный мост. Он расположен рядом с железнодорожным мостом.
На данный момент степень повреждений обоих объектов неизвестна. При этом на кадрах в соцсетях видео, как в районе железнодорожного моста были взрывы и виден пожар.
СМИ отмечают, что для российских оккупантов этот мост стратегически важен, поскольку через него враг перебрасывает тяжелую технику и топливо для российских войск на юге Украины.
Напомним, на днях министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на данный момент украинские дроны блокируют Крым. Поэтому в ближайшее время он может превратиться в остров.
Кроме того, по словам командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, Украина уже в ближайшем будущем отрежет временно оккупированный Крым от России.
Также мы писали, что по утверждению спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, россияне считают, что украинские воины могут высадиться в Крыму. По этой причине оккупанты усиливают оборону полуострова.