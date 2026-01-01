Крым стал серьезной угрозой для юга Украины: в ВМС объяснили почему

Крым на сегодняшний день стал постоянной платформой для ракетных ударов России по материковой Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
По словам Плетенчука, с полуострова регулярно осуществляются пуски баллистических ракет, которые имеют очень короткое время подлета и их сложно уничтожить. Именно это делает угрозу особенно опасной для южных регионов, в частности для Одессы.
Россия использует мобильные пусковые установки и тщательно их маскирует, что затрудняет обнаружение. В то же время украинские военные активно работают над противодействием этим атакам и усиливают контроль над воздушным пространством и акваторией Черного моря.
"Это мобильные платформы. Россия применяет их скрытно. Они действительно делают все необходимое, чтобы их было трудно обнаружить. Для нас, в том числе и для Военно-морских сил, это остается серьезным приоритетом в этом направлении", - сказал Плетенчук.
Дополнительную угрозу создает воздушное пространство над морем, ведь Россия активно использует его для атак.
Также спикер сообщил, что Россия пытается расширить применение морских дронов. Украинские военные внимательно следят за этой активностью и готовят соответствующие решения.
В Одесском регионе за последние дни зафиксированы очередные атаки российских дронов и ракет.
Так, в четверг, 1 января, россияне нанесли удар дронами по портовой инфраструктуре Украины. В частности, взрывы прогремели в Одесском и Измаильском портах.
А в декабре российские обстрелы повредили аж 10 электроподстанций Одесской области. Всего за весь 2025 год зафиксировано 25 атак на энергетические объекты, в том числе два новых случая 31 декабря. Энергетикам ДТЭК пришлось работать в новогоднюю ночь, чтобы восстановить свет.
Кроме того, в новогоднюю ночь россияне совершили несколько атак ударными дронами на Одессу, в результате чего в городе произошло падение дронов и обломков, возгорание на объектах инфраструктуры, повреждение жилых домов.