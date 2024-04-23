Кроме повесток мужчинам будут присылать еще один документ: детали

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Будут ли присылать "требование" вместо повестки

Нет, это разные документы, имеющие свою последовательность. "Требование" будут присылать именно после повестки, если мужчина военнообязанного возраста ее проигнорировал. По сути, "требование" является следующим или производным документом после повестки, по которой человек не явился в ТЦК.

Повестка и требование: в чем отличия

"Считается, что когда человек не явился за повесткой, тогда ТЦК направляет запрос в отдел полиции с просьбой провести административное задержание этого лица. Если административное задержание в течение 5 дней после этого не произошло, тогда ТЦК направляет мужчине "требование". "Требование" – это по сути досудебное регулирование спора, где предполагается, что лицо должно явиться в ТЦК", – комментирует РБК-Украина Катерина Анищенко.

В противном случае в ТЦК будут вынуждены обратиться в суд с заявлением о запрете управлять транспортными средствами и наложении других административных взысканий на этого человека как на уклоняющегося.

"Требование" будут вручать:

Когда гражданин не явился в ТЦК, не прошел ВЛК или не уточнил свои данные в течение 60 дней;

ТЦК обращается в полицию с требованием доставить такого гражданина в ТЦК;

В случае невозможности доставки, руководитель ТЦК в течение 5 дней направляет этому гражданину в бумажной форме по почте то же "требование".

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Фото: Новый документ – "требование" – будут присылать мужчине призывного возраста после того, как он проигнорировал повестку Суспильне Львов)

Считается, что "требование" является полученным с момента, когда работник почты поставит подпись о ее получении человеком. Или поставит подпись там, где указано, что лицо отказалось получать этот документ или не появилось по адресу регистрации.

"ТЦК в течение 10 дней после возвращения этого "требования" с отметкой почты направляет материалы дела в суд. С доказательствами того, что они применили возможные способы для того, чтобы сообщить военнообязанному о его обязанности встать на военный учет. И в дальнейшем уже суд будет рассматривать данное дело и выносить административные взыскания. Такие дела будут рассматривать общие местные суды по адресу регистрации военнообязанного мужчины", – обращает внимание адвокат.

Как будут рассматривать дела в суде

Предполагается, что дела в судах в отношении мужчин призывного возраста после направления "требования" будут рассматриваться в порядке письменного производства без вызова человека в суд. То есть человек может и не знать, что в отношении него слушается дело.

"Как адвокат я допускаю, что будет одно показательное дело, которое потом суды будут брать в пример другие. Имена, фамилии и отчество будут меняться, а по существу наполнение будет одно и то же", – высказывает мнение Анищенко.

Также она допускает, что из-за большого количества дел будет нагрузка на органы досудебного следствия, которые должны осуществить административное задержание. С большой нагрузкой столкнутся и суды. Некоторые районные суды уже и так взяли на себя работу тех учреждений, которые находились на оккупированных территориях.

"В законе указано, что такие дела будут рассматриваться в судах в течение 30 дней, но я думаю, это займет больше времени. Возможно, около двух месяцев", – предполагает она.

Фото: Штрафы за неявку по повестке также возрастут (zmi.ck.ua)

Какие будут штрафы за игнорирование повесток

Штрафы будут выше, чем сейчас. По словам адвоката, уже не будет речи о 3600 или 5200 гривен. Теперь придется заплатить от 17 до 25 тысяч, для юридических лиц штрафы составляют до 56 тысяч гривен.

"Вроде бы законотворец и убрал эти первоочередные ссылки на закон, где речь шла о наложении ареста на картовой счет. Потому что люди начали понимать, что это незаконно. То есть о блокировке счетов речи вроде бы не идет. Но давайте будем честными: суд решит вынести человеку постановление о штрафе, а дальше исполнительная служба вынуждена будет разыскивать счета должника, накладывать на них арест. И тогда мы снова к этому приходим", – обращает внимание собеседница.

В законе "О мобилизации" ареста счетов не прописали, однако закон Украины "Об исполнительных производствах" предусматривает обязанность налагать арест и блокировать счета. Без этого исполнительная служба не сможет выполнить решение суда о привлечении правонарушителя к ответственности.

По мнению Катерины Анищенко, такие изменения не будут мотивировать людей идти в ТЦК, чтобы встать на военный учет. Но количество мобилизованных увеличится, ведь с ужесточением правил люди будут вынуждены появляться в ТЦК. Тем временем некоторые люди и дальше не будут там появляться, но все же будут стараться платить штрафы.