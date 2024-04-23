Крім повісток чоловікам надсилатимуть ще один документ: деталі

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Чи будуть надсилати "вимогу" замість повістки

Ні, це різні документи, які мають свою послідовність. "Вимогу" будуть надсилати саме після повістки, якщо чоловік військовозобов'язаного віку її проігнорував. По суті "вимога" є наступним або похідним документом після повістки, за якою людина не з'явилася до ТЦК.

Повістка і вимога: в чому відмінності

"Вважається, що коли людина не з'явилася за повісткою, тоді ТЦК направляє запит у відділ поліції з проханням провести адміністративне затримання цієї особи. Якщо адміністративне затримання протягом 5 днів після цього не відбулося, тоді ТЦК направляє чоловіку "вимогу". "Вимога" – це по суті досудове регулювання спору, де передбачається, що особа повинна з'явитись до ТЦК", – коментує РБК-Україна Катерина Аніщенко.

В іншому випадку в ТЦК будуть вимушені звернутися до суду з заявою про заборону керувати транспортними засобами та накладення інших адміністративних стягнень на цю людину як на ухилянта.

"Вимогу" будуть вручати:

Коли громадянин не з'явився до ТЦК, не пройшов ВЛК або не уточнив свої дані протягом 60 днів;

ТЦК звертається до поліції з вимогою доставити такого громадянина до ТЦК;

У разі неможливості доставки, керівник ТЦК протягом 5 днів направляє цьому громадянину у паперовій формі поштою ту саму "вимогу".

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Фото: Новий документ – "вимогу" – будуть надсилати чоловіку призовного віку після того, як він проігнорував повістку (Суспільне Львів)

Вважається, що "вимога" є отриманою з моменту, коли працівник пошти поставить свій підпис про її отримання людиною. Або поставить підпис там, де вказано, що особа відмовилася отримувати цей документ чи не з'явилася за адресою реєстрації.

"ТЦК протягом 10 днів після повернення цієї "вимоги" з відміткою пошти направляє матеріали справи до суду. З доказами того, що вони застосували можливі способи для того, щоб повідомити військовозобов'язаного про його обов'язок стати на військовий облік. І в подальшому вже суд буде розглядати дану справу і виносити адміністративні стягнення. Такі справи будуть розглядати загальні місцеві суди за адресою реєстрації військовозобов'язаного чоловіка", – звертає увагу адвокат.

Як розглядатимуть справи у суді

Передбачається, що справи у судах стосовно чоловіків призовного віку після надсилання "вимоги" будуть розглядатися в порядку письмового провадження без виклику людини до суду. Тобто людина може й не знати, що відносно неї слухається справа.

"Як адвокат я допускаю, що буде одна показова справа, яку потім суди будуть брати за приклад інші. Імена, прізвища і по-батькові будуть змінюватися, а по суті наповнення буде одне й те саме", – висловлює думку Аніщенко.

Також вона допускає, що через велику кількість справ буде навантаження на органи досудового слідства, які мають здійснити адміністративне затримання. З великим навантажнням стикнуться і суди. Деякі районні суди вже й так взяли на себе роботу тих установ, які знаходилися на окупованих територіях.

"В законі вказано, що такі справи будуть розглядатися в судах протягом 30 днів, але я думаю, це займе більше часу. Можливо, близько двох місяців", – припускає вона.

Фото: Штрафи за неявку по повістці також зростуть (zmi.ck.ua)

Які будуть штрафи за ігнорування повісток

Штрафи будуть вищі, ніж є зараз. За словами адвоката, вже не буде мови про 3600 або 5200 гривень. Тепер доведеться сплатити від 17 до 25 тисяч, для юридичних осіб штрафи складають до 56 тисяч гривень.

"Начебто законотворець і прибрав ці першочергові посилання на закон, де йшлося про накладення арешту на картовий рахунок. Бо люди почали розуміти, що це незаконно. Тобто про блокування рахунків ніби не йдеться. Але давайте будемо чесними: суд вирішить винести людині постанову про штраф, а далі виконавча служба змушена буде розшукувати рахунки боржника, накладати на них арешт. І тоді ми знову до цього приходимо", – звертає увагу співрозмовниця.

В законі "Про мобілізацію" арешту рахунків не прописали, однак закон України "Про виконавчі провадження" передбачає обов'язок накладати арешт і блокувати рахунки. Без цього виконавча служба не зможе виконати рішення суду про притягнення правопорушника до відповідальності, каже вона.

На думку Катерини Аніщенко, такі зміни не змотивують людей йти до ТЦК, щоб стати на військовий облік. Але кількість мобілізованих збільшиться. Бо з посиленням правил люди будуть вимушені з'являтися до ТЦК. Тим часом деякі люди й надалі не будуть з'являтися, але все ж намагатимуться сплачувати штрафи.