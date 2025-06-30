Крым пылает, а враг штурмует безостановочно: что известно об адских сутках на фронте

По состоянию на 22:00 с начала суток 29 июня общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составило 104 боевых столкновения. При этом захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам.

Всего российская армия нанесла один ракетный удар, осуществила 34 авиационных удара (сброшено 56 управляемых авиабомб, применено 57 ракет), провела 1269 атак дронами-камикадзе и 4176 артобстрелов.

Потери врага

Украинские военные продолжают наносить оккупантам ощутимые удары.

Так, частично подтверждены результаты атаки по аэродрому Кировское во временно оккупированном Крыму: уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" и вертолеты Ми-8, Ми-26 и Ми-28. Другие данные еще уточняются.

Наибольшая активность: Покровское направление

На Покровском направлении за сутки враг совершил 28 штурмов и наступательных действий возле Русиного Яра, Разино, Мирного, Миролюбовки, Малиновки, Удачного, Проминя, Лисовки, Новосергиевки, Алексеевки и в направлениях Владимировки и Новопавловки.

Всего силами ВСУ было обезврежено 138 оккупантов (86 безвозвратных), а также уничтожено: 1 танк, 7 единиц автотехники, 3 мотоцикла и 4 БПЛА. Повреждены еще 3 мотоцикла.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 12 штурмовых действий оккупантов, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 18 управляемых бомб, и совершил 288 артобстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили три атаки в районах Волчанска, еще два боя продолжаются. Авиация РФ ударила по Синельниково, Ольховатке; НАРами атакованы Волчанские Хутора, Окоп и Охримовка.

На Купянском направлении противник 5 раз пытался вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в направлениях Петропавловки, Купянска и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Копанки, Надежда, Редкодуб, Грековка, Торское в Серебрянском лесничестве и в сторону Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира, Среднего, Шандриголово. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении украинские воины успешно остановили четыре атаки вблизи Серебрянки, Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили две вражеские попытки продвинуться вперед в районе Часового Яра.

Также враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении - в районах Дачного, Торецка, Яблоновки, одно боестолкновение еще продолжается.

Новопавловское направление - отбито8 атак возле Мирного, Запорожья, Федоровки, Шевченко, Веселого, Новополя, Ровнополя; еще три боя продолжаются.

Гуляйпольское направление - отражаются две вражеские попытки у Малиновки.

Ореховское направление - три боестолкновения у Каменского, один бой продолжается. Авиация РФ ударила по Приморскому.

Приднепровское направление - в течение дня зафиксировано пять боестолкновений.