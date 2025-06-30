Крым пылает, а враг штурмует безостановочно: что известно об адских сутках на фронте

Украинские военные нанесли удар по аэродрому оккупантов в Крыму, уничтожив технику и вертолеты. Кроме того, за сутки на фронте зафиксировано более 100 боестолкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По состоянию на 22:00 с начала суток 29 июня общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составило 104 боевых столкновения. При этом захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам.
Всего российская армия нанесла один ракетный удар, осуществила 34 авиационных удара (сброшено 56 управляемых авиабомб, применено 57 ракет), провела 1269 атак дронами-камикадзе и 4176 артобстрелов.
Украинские военные продолжают наносить оккупантам ощутимые удары.
Так, частично подтверждены результаты атаки по аэродрому Кировское во временно оккупированном Крыму: уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" и вертолеты Ми-8, Ми-26 и Ми-28. Другие данные еще уточняются.
На Покровском направлении за сутки враг совершил 28 штурмов и наступательных действий возле Русиного Яра, Разино, Мирного, Миролюбовки, Малиновки, Удачного, Проминя, Лисовки, Новосергиевки, Алексеевки и в направлениях Владимировки и Новопавловки.
Всего силами ВСУ было обезврежено 138 оккупантов (86 безвозвратных), а также уничтожено: 1 танк, 7 единиц автотехники, 3 мотоцикла и 4 БПЛА. Повреждены еще 3 мотоцикла.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 12 штурмовых действий оккупантов, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 18 управляемых бомб, и совершил 288 артобстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили три атаки в районах Волчанска, еще два боя продолжаются. Авиация РФ ударила по Синельниково, Ольховатке; НАРами атакованы Волчанские Хутора, Окоп и Охримовка.
На Купянском направлении противник 5 раз пытался вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в направлениях Петропавловки, Купянска и Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Копанки, Надежда, Редкодуб, Грековка, Торское в Серебрянском лесничестве и в сторону Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира, Среднего, Шандриголово. Три боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении украинские воины успешно остановили четыре атаки вблизи Серебрянки, Григорьевки и Выемки.
На Краматорском направлении Силы обороны остановили две вражеские попытки продвинуться вперед в районе Часового Яра.
Также враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении - в районах Дачного, Торецка, Яблоновки, одно боестолкновение еще продолжается.
Новопавловское направление - отбито8 атак возле Мирного, Запорожья, Федоровки, Шевченко, Веселого, Новополя, Ровнополя; еще три боя продолжаются.
Гуляйпольское направление - отражаются две вражеские попытки у Малиновки.
Ореховское направление - три боестолкновения у Каменского, один бой продолжается. Авиация РФ ударила по Приморскому.
Приднепровское направление - в течение дня зафиксировано пять боестолкновений.
Напомним, 24 июня в ГПСУ заявили, что на Сумском направлении наблюдается существенное уменьшение боевой активности российских войск.
При этом ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что он якобы не ставил своим солдатам задачу оккупировать Сумы, но "не исключает" такого сценария.
Также есть четкий сигнал, что Москва планирует побить собственный рекорд по количеству наступательных операций в июне. Вот только, несмотря на количество атак почти по всей линии фронта, заметных прорывов не произошло.
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