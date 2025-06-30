Крим палає, а ворог штурмує безупинно: що відомо про пекельну добу на фронті

Станом на 22:00 з початку доби 29 червня загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту склала 104 бойові зіткнення. При цьому загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах.

Всього російська армія завдала одного ракетного удару, здійснила 34 авіаційні удари (скинуто 56 керованих авіабомб, застосовано 57 ракет), провела 1269 атак дронами-камікадзе та 4176 артобстрілів.

Втрати ворога

Українські військові продовжують завдавати окупантам відчутних ударів.

Так, частково підтверджено результати атаки по аеродрому Кіровське в тимчасово окупованому Криму: знищено зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1" та гелікоптери Мі-8, Мі-26 і Мі-28. Інші дані ще уточнюються.

Найбільша активність: Покровський напрямок

На Покровському напрямку за добу ворог здійснив 28 штурмів і наступальних дій біля Русиного Яру, Разіного, Мирного, Миролюбівки, Малинівки, Удачного, Проміня, Лисівки, Новосергіївки, Олексіївки та у напрямках Володимирівки й Новопавлівки.

Всього силами ЗСУ було знешкоджено 138 окупантів (86 безповоротних), а також знищено: 1 танк, 7 одиниць автотехніки, 3 мотоцикли та 4 БПЛА. Пошкоджено ще 3 мотоцикли.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 12 штурмових дій окупантів, ще три боєзіткнення тривають досі. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб, та здійснив 288 артобстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили три атаки у районах Вовчанська, ще два бої тривають. Авіація РФ вдарила по Синельниковому, Вільхуватці; НАРами атаковано Вовчанські Хутори, Окіп та Охрімівку.

На Куп’янському напрямку противник 5 разів намагався витіснити українські війська із займаних позицій у напрямках Петропавлівки, Куп’янська та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Копанки, Надія, Рідкодуб, Греківка, Торське у Серебрянському лісництві та у бік Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Середнього, Шандриголового. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку українські воїни успішно зупинили чотири атаки поблизу Серебрянки, Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед у районі Часового Яру.

Також ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку - у районах Дачного, Торецька, Яблунівки, одне боєзіткнення ще триває.

Новопавлівський напрямок - відбито 8 атак біля Мирного, Запоріжжя, Федорівки, Шевченка, Веселого, Новополя, Рівнополя; ще три бої тривають.

Гуляйпільський напрямок - відбиваються дві ворожі спроби біля Малинівки.

Оріхівський напрямок - три боєзіткнення біля Кам’янського, один бій триває. Авіація РФ вдарила по Приморському.

Придніпровський напрямок - протягом дня зафіксовано п’ять боєзіткнень.