Криклій: співпраця УЗ з Deutsche Bahn поки на паузі

Через карантин в Україні питання співпраці "Укрзалізниці" з німецьким Deutsche Bahn поки поставлено на паузу. Про це в інтерв'ю biz.liga.net заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, на сьогодні питання консультацій Deutsche Bahn поставлено на паузу.

"Ви пам'ятаєте суму тендеру - 80+ млн гривень. Зараз УЗ не може собі цього дозволити. Більше того, вони не зможуть приїхати - у нас обмеження на в'їзд іноземців. Тому ми перенесемо все в термінах", - зазначив Криклій.

Він також заявив, що реформа над трансформацією "Укрзалізниці" продовжиться, холдинг буде складатися з трьох операторів - інфраструктура, вантажні та пасажирські перевезення.

Нагадаємо, в лютому "Укрзализныця" підписала меморандум з Deutsche Bahn. Повідомлялося, що співпраця буде мати більше консультативний характер, хоча українська сторона розраховує на глибоке співробітництво.

В самому Deutsche Bahn уточнювали, що управління "Укрзалізницею" продовжиться українською стороною, а на перших етапах йдеться тільки про консультування. Подальші кроки співпраці між компаніями буде залежати від того, наскільки успішними будуть консультації.