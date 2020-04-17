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Криклій: громадський транспорт запрацює не раніше червня

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 20:05
Криклій: громадський транспорт запрацює не раніше червня
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

При цьому на перших порах в транспорті залишиться масковий режим

Зупинений на час карантину в Україні громадський транспорт запрацює не раніше червня. Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, обмеження на роботу громадського транспорту знімуть, коли почнуть скасовувати карантин. Але це не станеться до червня. Криклій дав зрозуміти, що пік захворюваності в Україні буде в травні.

"Коли хвиля піде на зниження, тоді можна відновлювати роботу громадського транспорту, щоб він працював стабільно. У той же час ми розуміємо, що певні обмеження все одно будуть", - додав міністр.

Він також не виключив, що на перших порах в громадському транспорті продовжить діяти масковий режим. Криклій підкреслив, що за реалістичним сценарієм відновлення роботи транспорту розпочнеться у червні-липні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що головний санітарний лікар Житомирської області Зіновій Парамонов зобов'язав зупинити приватний транспорт в регіоні, проте влада проігнорувала вимогу.

До цього повідомлялося, що в Києві можуть пом'якшити обмеження на в'їзд після Великодня.

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