"Аллаху Акбар" и угрозы бомбой: пассажир задержан после экстренной посадки

По словам очевидцев, мужчина вышел из туалета, поднял руки и заявил, что на борту бомба.

"Остановите самолет. Найдите бомбу. Смерть Америке. Смерть Трампу", - кричал он.

После этого он выкрикнул "Аллаху Акбар". Трое пассажиров скрутили мужчину, пока члены экипажа доставали его сумки с полки.

Самолет совершил экстренную посадку. В этот момент на земле уже поджидала полиция.

По словам шотландских правоохранителей, 41-летний мужчина задержан на месте и остается под стражей.

Примечательно, что инцидент на борту самолета произошел в то время, когда президент США Дональд Трамп находился с четырехдневным визитом в Шотландии.

“I’m going to bomb the plane, Death to America, Death to Trump - Allahu Akbar”



Recorded earlier today aboard a Domestic internal flight EasyJet over The UK



Legacy Media aren’t showing you this pic.twitter.com/Wi83p5aBJM